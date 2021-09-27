На территории аннексированного Крыма стартовали учения российских десантников и артиллеристов. В них примут участие около 2 тысяч военнослужащих и больше сотни единиц боевой и специальной техники.

Об этом сообщает ТАСС.

Учения будут проходить три дня на полигоне Опук в восточной части Крыма. РФ планирует привлечь различные виды оружия.

Десантников будут учить организовывать маневровую оборону днем и ночью. Россия планирует провести наступательные действия, «наносящие урон условному противнику» — огнем из танков Т-72Б3, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Среди оружия будут также автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и США в посягательстве на территориальную целостность РФ.

Накануне украинская армия провела мощные учения возле оккупированного Крыма.