Худшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас наблюдается в западных областях Украины. Первой в «красную» зону может попасть Буковина.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью «РБК Украина».

«Сейчас ближе всего к переходу в «красную» зону Черновицкая область. Но пока ситуация контролируемая», – подчеркнул он.

Также плохая ситуация наблюдается в Тернопольской, Николаевской и Луганской областях.

«Это в основном те, которые ближе всего к граничным показателям именно по количеству занятых коек, по нагрузке на систему здравоохранения», – уточнил Кузин.

Напомним, если раньше в Министерстве здравоохранения ожидали, что пик заболеваемости COVID-19 в ноябре, то сейчас не исключают, что это будет октябрь.

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что мир может вернуться к привычной жизни, забыв о жестких карантинных ограничениях, в течение года, но не исключено, что для поддержания низкой активности COVID-19, который вызывает коронавирус SARS-CoV-2, нужна будет ежегодная ревакцинация.