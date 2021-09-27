Чтобы нормализовать уровень сахара и наладить желчевидтик, нужен один простой продукт: натуральный укус. Этот продукт также — ключевой для нормализации пищеварения. Максимально полезный целостный непастеризованный укус, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама. Такой уксус мутный, непрозрачный, содержит частицы уксусной матки — слизистой субстанции, содержащей колонии полезных бактерий, которые и отличают целостный уксус от обычного "прозрачного" (фильтрованного).

Яблоко или яблочный уксус — все равно полезно (фото: pexels.com) Именно такой уксус является пробиотиком, способствует росту здоровых бактерий, помогает бороться с ростом патогенов и плесневыми грибами в кишечнике, содержит пищеварительные ферменты. Натуральный уксус производят путем естественного брожения без добавления химических кислот. Для производства такого уксуса подходят только необработанные химией для транспортировки и хранения фрукты и ягоды! Из обработанных продуктов уксус естественным способом не получается.

В уксуса много положительных воздействий на организм (фото: pexels.com) Натуральный укус: полезные свойства Повышает кислотность желудочного сока, а значит, улучшает усвоение белка, стимулирует жовчовидтик Нормализует уровень сахара в крови, помогает поддерживать здоровые ответы инсулина после еды Помогает лучше переваривать пищу снижает артериальное давление Здоровье кишечника способствует росту здоровых бактерий и помогает бороться с ростом патогенов Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро Как принимать: употреблять столовую ложку уксуса в день до еды, разбавлять в стакане теплой воды и пить (лучше через трубочку) мариновать любые продукты, добавлять уксус в салаты и гарниры Противопоказания: эрозивный гастрит язвенная болезнь повышенная кислотность если пить уксус без трубочки, могут желтеть зубы и повышаться чувствительность постоянное употребление уксуса может снижать калий Ранее нутрциолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью.