Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду. В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного центром "Социс" 16-21 сентября 2021. Среди будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% — проголосуют за "Европейскую Солидарность". Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: по ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" — 10,3%, за партию "Сила и честь" — 7,7%. Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.Згидно результатам опроса большинство украинский считают, что события в стране идут в неправильном направлении. 60,8% украинский считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% — считают, что ситуация в государстве складывается в правильном направлении. Также 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% — считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране . Кроме этого, подавляющее большинство украинский испытывают негативные эмоции к нынешней власти — 87,5% опрошенных. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинский, тревогу — 15,5%, отчаяние — 9,1%, безразличие — 8,2%, страх — 5,5%, ненависть — 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в Украине, любопытство — 5,9%, а оптимизм — 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день — 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность — 2,5 %, а гордость — 1,1%. Всего было опрошено 2 тыс. Респондентов по всей стране, исключая Крыму и неподконтрольных украинской власти частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%. Напомним, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021, Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Рост рейтинга президента остановилось после повышения за март с 22,5% до 24,7%. При этом главным конкурентом Зеленского на президентских выборах был бы Петр Порошенко.