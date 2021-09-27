Украинцы сократили объемы потребления основных продуктов питания в 2020 году. При этом сокращение произошло за счет «здоровых продуктов» — фрукты, ягоды, рыба и другие.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего уменьшился объем потребления фруктов и ягод. Так, среднее количество фруктов и ягод на каждого украинца в 2020 году составляло 56,5 кг, что на 3,75% меньше, чем в 2019-м.

По сравнению с 2019 годом, украинцы стали есть меньше картофеля (на 1,25%), яиц (на 1,42%), рыбы (на 0,8%) и овощей – на 0,4%.

При этом несущественно сократилось среднегодовое потребление хлеба на душу населения – на 1% – и составляет 96,6 кг. Уменьшилось на 3,47% потребление сахара.

Одновременно с этим несущественно, но больше украинцы стали есть мясо (на 0,37%), молоко и молочные продукты (на 0,7%) и масло (на 2,5%).

Как сообщалось ранее, в Украине отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц остаются стабильными — наблюдается тенденция снижения цен.

Потребительские цены на товары и услуги для граждан Украины в 2021 году вырастут примерно на 10%. Такая инфляция «плата» за «оздоровление» экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина.