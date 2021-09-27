Украинские зенитчики провели боевые стрельбы в рамках военных учений "Объединенные усилия-2021". В стрельбах участвовали расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "Расчеты Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования '' Запад '' выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3" Рейс ", — рассказали в Генштабе. Отмечается, что украинским зенитчикам удалось поразить все воздушные цели. "Военнослужащие ВС Украины продолжают совершенствовать свои навыки и умения по защите государства от внешней вооруженной агрессии", — добавили в Генштабе.

Фото: военные провели стрельбы с "Бук-М1" (facebook.com/GeneralStaff.ua)