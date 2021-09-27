В Киеве в ночь с 25 на 26 сентября неизвестные избили уличного музыканта Денчик, настоящее имя которого Денис Опара. Накануне ему угрожали расправой за то, что он пел в центре города песни российского рэпера Моргенштерна, которому запретили въезд в Украину. Об этом инциденте рассказали очевидцы в сети. "Вырубил Денчик с одного удара", — говорят молодые люди на видео. Также слышно, что пострадавшему вызвали "скорую помощь". Отметим, что Денис Опара приехал в Киев из Харькова. У парня достаточно большое количество подписчиков в сети: 146000 в Instagram и более 1,2 миллиона в TikTok. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве избили известного уличного музыканта (видео: 24tv.ua) Напомним, избитый танцор Нади Дорофеевой раскрыл новые детали нападения. По словам Евгения Гончаренко, он защищал девушку. Он признался, что не помнит момент падения после удара. 22-летний танцор только запомнил, как он лежал на земле. Мы также писали о том, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника. По словам маршрутчика, он отказался вести 17-летнего парня по льготному удостоверению, а тот обозвал его в ответ. За парня вступился один из пассажиров маршрутки. Он говорил водителю, чтобы тот опомнился и заметил, что тот бьет ребенка.