51-летний житель Мариуполя приговорен к 3 годам лишения свободы за пропаганду войны в сети Интернет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник публиковал и распространял в «Одноклассниках» информацию интернет ресурса «Рупор Новороссии». Мужчина копировал контент с призывами к военному конфликту и изменению государственной границы Украины.

Российские силовики заявили о задержании 5 членов неонацистской группировки с портретами Бандеры, которые якобы готовили теракт в здании правоохранительной службы.

Служба безопасности Украины предоставила новые доказательства присутствия России на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в «ДНР» проводят «реформу» образования, которая предусматривает полный переход образования на стандарты Российской Федерации. При этом российские власти уже признают дипломы о высшем образовании, которые выдали в «ДНР». Более того, «министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.