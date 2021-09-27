В Полтавской области в Миргородском районе вытащили утонувший автомобиль. Внутри были тела трех погибших мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. Автомобиль LADA Priora утонул вечером 25 сентября в реке Псел. ЧП произошло около гидроэлектростанции ВЕЛИКОСОРОЧИНСКОЕ теробщин. Авто вытащили сегодня около 12:00. К поисковым работам были привлечены водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информация о происшествии поступила в полицию 25 сентября от очередного ДСНС, около 17:30. По предварительным данным, автомобиль, в котором находились четверо мужчин, съехал в реку с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других — остались в салоне. Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое — жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам было 29, 55 и 57 лет. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото: в Полтавской области автомобиль утонул в реке (mvs.gov.ua)