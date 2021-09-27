Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации от COVID-19 подлежат:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Худшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас наблюдается в западных областях Украины. Первой в «красную» зону может попасть Буковина.

Напомним, если раньше в Министерстве здравоохранения ожидали, что пик заболеваемости COVID-19 в ноябре, то сейчас не исключают, что это будет октябрь.