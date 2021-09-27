По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, на складах ТЭС находятся более 770 тыс. Тонн угля, что на 8,9% меньше, чем на утро понедельника, 20 сентября. Как выяснилось, ТЭС не смогли увеличить запасы сырья из-за нехватки вагонов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго". "Начиная с 21 сентября прекратился рост запасов угля на складах ТЭС. По состоянию на утро 27 сентября на складах ТЭС находится 776,9 тыс. Тонн угля, что на 8,9% меньше, чем на утро 20 октября (852,6 тыс. Тонн ) ", — сообщили в компании. В прошлую пятницу, 24 сентября, Министерство энергетики обвинило "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС. Именно из-за нехватки вагонов ТЭС не смогли увеличить поставки угля на фоне растущего потребления. "Укрзализныця" не выполняет заявок угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами, что важно для прохождения отопительного сезона в этом году ", — сообщили в министерстве. По данным "Укрэнерго", несмотря на саботаж со стороны "Укрзализныци", запасы угля на ТЭС с начала сентября увеличились на 5,2%. Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правила работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп. / КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства. Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низких запасов угля. В августе ситуация исправилась, и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.