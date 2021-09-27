Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ 27 сентября подписал глава государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. Своим указом Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям: первого вицепремьер-министра Алексея Любченко; министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова; заместителя главы офиса президента и заместителя секретаря СНБО Юлия Свириденко. Кроме того, по согласованию, в состав Национального совета включены: главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG SA в Украине Иренеуш Дерек; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо; председатель совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды); вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская. Своим указом президент вывел из состава Нацсовета по инвестициям Игоря Петрашко, Владислава Криклия, Сумму Чакрабарти и Юлию Кузнецов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.