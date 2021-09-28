Компания Facebook столкнулась с критикой за разработку "Instagram Kids". Работа над версией фотоблог для детей временно приостановлено. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Компания продолжает считать разработку "Instagram Kids" правильным решение. Впрочем, из-за критики от Wall Street Journal, Facebook вынуждена временно приостановить свою работу.

Отмечается, что приложение планировался для детей от 10 до 12 лет.

Согласно исследованию WSJ, оказалось, что Instagram негативно влияет на молодых пользователей, особенно на девушек. Также, фотоблог причастен к повышению процента суицидальных мыслей среди молодого поколения.