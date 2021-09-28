Руководство ГУНП в г.. Киеве и Киевского СИЗО сорвали судебное разбирательство апелляционной жалобы на арест "азовцев" Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката подсудимых Эдуарда Вербинця во время акции у стен суда. "Это ряд умышленных, согласованных различными ветвями власти действий, направленных на то, чтобы Кухарчук физически был ограничен в праве участия в выборах", — заявил Вербинець. По его словам, полиция по неизвестным причинам не смогла доставить подсудимых в суд, а также не смогла обеспечить проведение видеоконференции. "Не может Нацполиция выдавать разрешение прибытия в зал судебного заседания, у нас повестка суда и требование суда выше любого разрешения Нацполиции", — сказал адвокат. Заседание перенесено на 5 октября. В то же время у суда прошла акция в поддержку арестованных ветеранов. Кроме Нацкорпусу, среди участников были представители "Свободы", добровольческого движения ОУН и других ветеранских и националистических организаций. Поваренка и Довбиша обвиняют в хулиганских действиях во время акций протеста у Офиса президента. По мнению самих ветеранов, задержание связано с другой акцией, когда они пытались задать вопрос президенту во время торжеств ко Дню флага. Как сообщалось, под Печерским управлением полиции в Киеве ветеран полка "Азов" Дмитрий Кухарчук в знак протеста порезал себе вены. Он заявил фабрикации дела против него и других ветеранов за акцию под Офисом президента 14 августа.