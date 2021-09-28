Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Испанией. Документ предусматривает сотрудничество и взаимной помощи в таможенных делах между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства. Соглашение было заключено еще в сентябре прошлого года в Мадриде. "Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, совершенных 10 сентября 2020 в Мадриде", — говорится в указе украинского президента. Напомним, это соглашение было заключено во время рабочего визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Испанию. Тогда страны договорились о сотрудничестве в четырех сферах.