В Винницкой области водитель на оживленной трассе заметил маленького ребенка, который куда-то бежала в одной легкой кофточке и резиновых сапогах. Он остановился, чтобы помочь ребенку и был шокирован. Детали инцидента рассказал корреспондент. 4-летний мальчик оказался совсем один посреди оживленной трассы в Винницкой области. Он растерянно стоял на обочине в одной легкой кофточке и резиновых сапогах. Водитель отметил, что на улице было холодно и темно, а по трассе носились автомобили, поэтому он остановился, чтобы помочь ребенку. "Я выехал из поворота и сразу увидел силуэт, маленький. Был шокирован, потому что ребенок был в сапожках резиновых, кофточка и все, больше ничего на ребенке не было", — рассказал Сергей Полищук. Он остановился у малыша и начал выяснять, почему он оказался один в темноте на оживленной трассе. Мальчик рассказал, что его зовут Максим и он живет в поселке, который находится в нескольких километрах от этого места. Из дома он ушел от пьяного отца — воспользовался моментом, когда тот заснул. На место происшествия вызвали полицию и медиков. Мальчика доставили в больницу с переохлаждением. Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Казатинской больницы Татьяна Петричка, жизни малыша ничего не угрожает. У него насморк и небольшой кашель, но неизвестно — это от переохлаждения или из-за вируса. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и местонахождение родителей мальчика. Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский удивил заявлением о физкультуре в школах. А также рассказывали о том, что в Броварах незнакомец проник в детскую больницу и ударил тесаком медсестру.