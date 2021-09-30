Один из самых частых запросов нутрициолог — головная боль. Головные боли могут быть настолько изнурительными, что выключают из жизни на несколько часов, а некоторых — на целые дни. Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева. Это может быть стресс, обезвоживание, напряжение в шейном отделе, зацикленные по кругу негативные мысли, гипоксия, дефицит магния, высокое кровяное давление, аллергия на некоторые продукты, которые регулярно встречаются в вашем рационе. В зависимости от причины, будут различными и подходы к избавлению от боли: помощь остеопата, изменение питания, работа с нервной системой.

Если болит голова — все не в Радис (фото: pexels.com) ⠀ Я не верю в спасительную таблетку от всего и подходит всем, но, согласно большим количеством исследований, все же есть средства, которые могут облегчить боль почти любой этиологии. Конечно, это не отменяет необходимости искать изначальную причину боли. Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожает витамины и минералы в организме Три средства от головной боли Магний Пероральный прием магния помогает снизить частоту и интенсивность приступов мигрени. Речь идет не о однократный прием магния, а о профилактический курс. 600 мг цитрата магния в день, минимум 12 недель. Предполагается, что магний имеет ярко выраженное влияние на работу кровеносных сосудов и нейрогенные механизмы у пациентов. Также можно использовать глицинат и малат магния. витамин D 2000-6000 МЕ в день, минимум 12 недель. Профилактический прием витамина D (4000 МЕ в день) в течение 24 недель снизил частоту мигреней и продолжительность головной боли у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет по сравнению с плацебо. В группе, принимавшей витамин D, в 29% пациентов наблюдалось снижение количества мигрени как минимум на 50% по сравнению с 3% в группе плацебо. Коэнзим Q10 100-400 мг в день, минимум 12 недель. В группе женщин, не состоящих в менопаузе, подверженных эпизодических мигреней, которые принимают коэнзим Q10, отмечено уменьшение частоты, тяжести и продолжительности мигрени по сравнению с плацебо. Ранее нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьи.