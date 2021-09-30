Глава МИД Дмитрий Кулеба назначил своим новым заместителем Николая Точицкого, занимавший ранее должность представителя Украины при ЕС. Его предшественник-Василий Боднар — стал послом в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Кулебы. "Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он — это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", — написал глава МИД. По его словам, в должности заместителя Точицкий займется вопросами, которыми занимался его предшественник — Европой, санкциями и безопасностью. "Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционные политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", — добавил Кулеба. Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднар послом в Турцию. Отметим, в начале апреля Зеленский освободил Точицкого от должности Представителя Украины при Евросоюзе.