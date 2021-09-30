Российская сторона считала нецелесообразным продолжение миссии мандата миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. Она якобы использовалась для выдвижения "абсурдных требований". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД России. В заявлении говорится, что сегодня завершает работу группа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы. МИД отмечает, что ее размещение было жестом доброй воли, который за семь лет "не встретил должного понимания и отклика" в киевской власти и западных партнеров. "Более того — само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось рядом государств как повод для разжигания конфронтации, выдвижения в наш адрес все более агрессивных и абсурдных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразным", — говорится в заявлении. Также в МИД подчеркнули, что миссия развернули еще в минских соглашений, поэтому она не упоминается ни в них, ни в документах Трехсторонней контактной группы. Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что ситуации на Донбассе в области безопасности нестабильна и является наихудшей с июля 2020 года.