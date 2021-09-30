В Германии задержали 96-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря, которая сбежала из суда. Ее обнаружили в 100 километрах от границы с Данией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Суд обвиняет немку в пособничестве и подстрекательстве к массовым убийствам в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны Ирмгард Фурхнер обвиняется в том, что, будучи 18-летней, она способствовала убийству 11412 человек, когда работала машинисткой в концентрационном лагере Штутхоф в период с 1943 по 1945 год. В суде подтвердили, что Фурхнер задержаны, и врач сейчас оценивает, позволит его здоровье находиться в заключении. Следующее слушание назначено на 19 октября.