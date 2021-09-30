Народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Вадим Ивченко раскритиковал инициативу Министерства аграрной политики и продовольствия о введении минимального налога на землю с каждого гектара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий нардепа. Заявление о поддержке введения такого налога обнародовал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, обосновав налог увеличением доходов бюджета. "Считаю подобные заявления проявлением недальновидности. Ведь это явное отсутствие стратегического видения аграрной политики в целом", — заявил Вадим Ивченко. Народный депутат предостерегает, что такая политика правительства может сильно ударить по мелким крестьянам, которые могут потерять землю в пользу крупных корпораций. "Есть риск того, что люди через этот налог начнут отказываться от земли. И земля будет или продаваться, или переходить в аренду крупным корпорациям. Это неверный подход с точки зрения сохранения сельских территорий и развития мелкого предпринимательства на селе", — отметил Ивченко. По его мнению, бороться с теневым обработкой земли надо не повышением налогового давления, а налоговыми стимулами. "Нужно понимать, что люди не просто так ушли" в тень ". Только стимулами можно привлечь в легальное производство сельскохозяйственной продукции единоличников. В прошлом созыве Верховная Рада уже начала движение в этом направлении, приняв норму о возмещении уплаты единого социального взноса единоличникам, которые зарегистрировались как семейная ферма. Но этого недостаточно ", — уверен народный депутат. Вадим Ивченко предлагает предусмотреть возможность отсрочки или компенсации налога, в случае если он будет введен. "Стоит дать отсрочку уплаты налога за один гектар — на два года для новых зарегистрированных семейных ферм — или ввести его компенсацию. Только через определенный промежуток времени, в течение которого новые семейные фермеры уже будут получать определенные доходы, они будут обязаны платить налог. Именно такая политика будет правильной ", — убежден Ивченко.