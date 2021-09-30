В 2021 году мнения туристов об Одессе сильно изменились. Считалось, что это курортный город в Украине популярное. Но в этом году Южная Пальмира неожиданно вылетела из рейтинга. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма на Facebook. Топ морских курортов в Украине Железный порт в Херсонской области Кирилловка в Запорожской области Коблево в Николаевской области Черноморск в Одесской области Лазурное в Херсонской области Геническ в Херсонской области Скадовск в Херсонской области Счастливцево в Херсонской области Грибовка в Одесской области Вилково в Одесской области Последние годы Одесса лидировала в рейтинге, но в 2021 году туристы пытались отдыхать подальше от больших городов и высоких цен. Топ туристических мест для отдыха в Украине Бакота в Хмельницкой области Аскания-Нова в Херсонской области Тустань во Львовской области Озеро Синевир в Закарпатской области Голубые озера в Черниговской области Розовые озера в Херсонской области Кинбурнская коса Николаевской области Джарылгач в Херсонской области Санжейка в Одесской области Шацкие озера в Волынской области Самыми популярными курортами в Карпатах за 9 месяцев 2021 стали Буковель, Яремче и Солотвино. Добавим, что рейтинг лучших морских курортов, а также других зон отдыха в Украине был составлен по количеству запросов Google Maps & Search за 9 месяцев этого года. Напомним, ранее мы писали о том, где Азовском море искать круглогодичные Курорты для комфортного отдыха А также рассказывали о лучших локации в Украине для легких водных походов осенью.