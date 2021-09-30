Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт * ч, инициированное НЭК "Укрэнерго", приведет к кризисным последствиям, ведь расходы транспортной отрасли вырастут на 1200000000 грн в год. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к председателю правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицького. "В условиях кризисных явлений в экономике, когда транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных средствах для обновления, любой рост тарифа на передачу электроэнергии повлияет негативно. Кроме этого, повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений оператора системы передачи и последующей необходимости повышения тарифа ", — отмечают в ФРТУ. В Федерации отмечают: НЭК "Укрэнерго" ресурс для снижения тарифа на передачу электроэнергии, но для этого предприятию необходимо перечислить объем своих расходов с учетом потенциала оптимизации. "Расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия необоснованно завышены. НЕ оспаривая важность достойной заработной платы работников НЭК" Укрэнерго ", важно понимать невозможность ежегодного роста фонда оплаты труда на 30%. Во-вторых, рост заработных план должно сочетаться с повышением производительности труда и оптимизацией штатов. в таком случае можно добиться роста зарплат без увеличения расходов на оплату труда ", — подчеркивают в ФРТУ. Также в Федерации указали, что кредиты, полученные предприятием в 2020-2021 гг., Должны учитываться в тарифе на передачу электроэнергии только в части стоимости процентов. Ведь тела кредитов являются расходами предыдущих периодов, а потому не должны приниматься в расчет тарифа на передачу электроэнергии на 2022. Поэтому расходы на возвращение привлеченных кредитов необоснованно завышены на 4300000000 грн. Кроме того, в ФРТУ призвали НЭК "Укрэнерго" направить письма к премьеру и министру энергетики Украины, с просьбой подготовить проект постановления об установлении экономически обоснованных цен на электроэнергию для бытовых потребителей. "Все это позволит перечислить тариф на передачу электроэнергии до уровня 271,46 грн. / МВт * ч", — резюмировали в письме. Как известно, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн. / МВт * ч. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое — с 113 грн. МВт-час до 293,93 грн. за МВт-час. Ранее заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, роста тарифов на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.