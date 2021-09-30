В Украине второй год полным ходом идет масштабная инфраструктурная программа "Большая стройка". По всей стране строятся и ремонтируются тысячи километров дорог. Сейчас "Укравтодор" приступает к сбору со Служб автомобильных дорог в областях и ГП "Укрдоринвест" данных о результатах использования в дорожном строительстве строительных материалов из промышленных отходов, и усиливает надзор за использованием таких материалов. Контроль — до остановки работ, если проверка покажет несоответствие материалов требованиям ГОСТа. Копию особого поручения председателя "Укравтодора" Евгения Кузькина в понедельник опубликовал председатель парламентского подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков. Нардеп также призвал коллег по профильному подкомитета подключиться к инициативе за качество при строительстве дорог в Украине, а граждан — сообщать о нарушениях технологии строительства, замену материалов или использование стройматериалов незаконного происхождения. Подробнее об этой инициативе Юрий Корявченков рассказал в интервью РБК-Украина. — В понедельник вы обратились с призывом информировать профильный подкомитет о нарушениях в дорожном строительстве. Сегодня четверг. Первые сигналы уже были? О чем рассказывают? — Вы даже не представляете какой объем данных о нарушениях в дорожном строительстве и эксплуатации автомобильных дорог был собран моими помощниками еще перед обращением в министерство. Уверен, после нашего интервью их будет еще больше. — Можете назвать самые яркие примеры? — Не все факты касаются "Большого строительства". Но все — на дорогах национального или международного значения. О многих примеров вы и сами точно слышали. Например, обвал Одесской трассы этим летом. Его пытаются списать на обильные дожди. Провал на трассе во Львовской области — буквально на днях. Зафиксированы аудиторами факты "недолива" цементобетона в трассу Н-31 в Полтавской области. Или трасса Н-08, не простояла и минимально допустимый гарантийный срок три года — подрядчик уже переводил часть полотна. Из того, о чем еще не говорили — подмена материалов, в том числе цемента. Речь идет даже об использовании контрабандных материалов, при независимом контроле качества, не прошли бы никаких испытаний. О проблемах с качеством дорожного строительства уже давно говорят в профессиональных кругах. При личных встречах мне рассказывали о случаях, когда компаниям "диктуют", какие материалы использовать — несмотря на то, что некоторые материалы не предусмотрены ДСТУ, строительными нормами и даже проектной документацией. — Кто диктует? — Пусть разбираются правоохранительные органы. Задача депутатов-членов профильного подкомитета не «публичная порка». Нам необходимо повысить качество дорожного строительства — здесь и сейчас. Перерабатывать и ремонтировать построено с нарушениями или некачественных материалов — будет стоить в десятки раз дороже, чем проконтролировать сегодня. Особенно это касается цементобетонных покрытий. Слышали о проблемах с Житомирской окружной дорогой? А знаете, что на одной из развязок придется полностью демонтировать цементобетонных покрытий — то, что "построил" подрядчик, нельзя ни принимать, ни эксплуатировать? Кстати, если разобраться, то массовая подмена стройматериалов в дорожном строительстве или использование материалов, скажем так, незаконного происхождения — это инерция и "наследство" от прошлых и позапрошлых руководителей отрасли. То есть, большая часть рынка настроена работать честно, качественно, по стандартам. Значит, изменения в лучшую сторону — вопрос времени и наших усилий. Юрий Корявченков во время заседания Верховной Рады (фото: Виталий Носач, РБК-Украина) — Вам не кажется, что призыв сообщать о фактах некачественного строительства — это не про профильный подкомитет, а скорее о функционале службы по защите прав потребителей? — Наоборот. Депутатам нужно быть более активными в вопросах защиты интересов избирателей. А качество строительства за бюджетные средства — именно такой вопрос. Часто мои коллеги недооценивают значение инструментов депутатского и комитетского контроля. И тем не менее, именно в рамках такого контроля мы можем оперативно получать общественно важную информацию, привлекать к решению задач профильных специалистов, добиваться реальных внутриотраслевых изменений. Другой вопрос, что нам нужно повышать эффективность депутатского и комитетского контроля — и не только в вопросах дорожного строительства. У нас должна заработать принята транспортная стратегия, которая позволит реализовать потенциал Украины. А основой для раскрытия этого потенциала должно стать высокое качество инфраструктурного строительства. Именно поэтому я высказался, что считать вредителями государства всех, кто будет препятствовать реформированию системы контроля качества. — В чем ваши претензии к существующей системе? Существуют ДСТУ, строительные нормы, есть технадзор — дороги строятся по всей стране, по ним приятно ездить … Многие производители строительных материалов сами оборудуют современные лаборатории или пользуются услугами иностранных лабораторий. — Этот вопрос для отдельной многочасовой беседы с участием профильных специалистов. Если коротко: сегодня контроль качества сводится к керновка готового дорожного полотна. Это когда сверлят дырку, вынимают и анализируют — ну, с чего и как же ее построили … А при таких темпах строительства нужна система, при которой не портят готовую дорогу, а контролируют качество всех этапов [строительства] до того, как дорога построена . Начиная с изготовления проекта и закачивая дорожной разметкой. Чтобы не переделывать. Больше вам расскажут в ассоциации FIDIC. К слову, о FIDIC. Основа системы контроля, к которой мы должны стремиться — это действительно независимый инженерный надзор. Только так можно гарантировать качество на всех этапах. В подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства является конструктивное общение со специалистами как в инженерном надзоре, так и в государственных исследовательских институтах, где воспитываются опытные профессиональные кадры. Это позволит достичь цели совместными усилиями. В том числе вашими качестве СМИ. — Что вы имели в виду, когда говорили об использовании в дорожном строительстве материалов незаконного происхождения? — Во-первых, контрабандные материалы. Тот же цемент, о котором рассказывают в профильных ассоциациях, и от которого страдают украинские производители. Во-вторых, незаконно полученные полезные ископаемые. Это — вообще катастрофа нашего времени. Расскажу историю. Приезжают в Украину американские специалисты, которые изучают возможность участия в строительстве Киевской обходной дороги. Говорят: мы все проанализировали … и проблема-песок. У вас в Украине, говорят, песка много. А легальный — мы не знаем, откуда брать нужный объем на строительство КОД. Как вам такой поворот? Или есть добывающие компании, которые ранее работали с лицензией. Лицензия закончилась, а они продолжают добывать и продавать подрядчикам. Контролем за расследованием случаев незаконной добычи недр для строительства дорог мои коллеги по подкомитета уже заниматься. В-третьих, строительные материалы из полезных ископаемых, продавать которые добытчики не имеют право согласно спецразрешения. Но продают, нанося бюджета убытки, поскольку не платят ренту. — Примеры? — Информация только поступила, помощники и коллеги по подкомитета разбираются. Спасибо за сигнал с Держгеонадр. — Что с металлургическими шлаками? — Больной вопрос для каждого, кто родился и вырос в Кривом Роге. Знаю, что над ним работают коллеги из нашего и других комитетов. Скоро смогу сказать больше. Решать экологическую проблему Кривого Рога и всего индустриального региона нужно не в ущерб экологии других регионов. И не в ущерб качеству дорожного строительства. А их массово используют в дорогах I-II категорий в том виде, который не предусмотрен ГОСТ. Массово. И это проблема, потому что специалисты не гарантируют их качества и последствий для дорожной основания. Вы же точно ездили по Одесской дороге, и видели, что она вся в вечных ремонтах? А знали, что половина основы этой дороги возложена шлаком? Обязанность каждого депутата, каждого поставщика, инженера и строителя сегодня: проконтролировать, чтобы ремонт дорог был качественным. Потому что ответственность за проект — на президенте и его команде. Так что "Большая стройка" (а с ним и всех нас) ждет главное испытание — на надежность.