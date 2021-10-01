Бритни Спирс решила оригинально отметить свою свободу от опекунства отца. Певица в компании своего жениха отправилась на отдых, где сделала серию голых горячих фото. Пост с обнаженной снимками вызвал бурную реакцию поклонников. В основном — положительную. Совсем недавно американский суд освободил Бритни Спирс от опеки отца и дал ей право самой контролировать свою жизнь. Ранее ей было запрещено распоряжаться финансами, устраивать личную жизнь и рожать детей. Теперь же она вольна делать что хочет. И начала артистка с голых фото. Бритни запостила галерею снимков с роскошной ванной в отеле, представ полностью обнаженной. Интимные места она прикрыла цветочками. Волосы Спирс было заключено в привычную всем слегка небрежную укладку, а макияж выполнен в духе smoky с ее юных лет. Также здесь есть несколько снимков с пляжа, где Бритни позирует в красных стрингах. Это помогает: Бритни Спирс показала серию обнаженных фото и объяснила свой поступок

Бритни Спирс отметила свободу (фото: instagram.com/britneyspears) "Игры в Тихом океане никому не повредят! Псссс фото не отретушированные … Ванная кривая!", — написала певица. Ее любимый и будущий муж одним из первых откомментировал снимки, поставив хэштег: "#freethenipple" ( "освободите сосок"). Как видно, пара не может нарадоваться свободе. К слову, инсайдер рассказал, что певица просто расплакалась от счастья, услышав о решении суда. "Она поражена, не знает, что сказать, но при этом буквально подпрыгивает от счастья. Такой радости она не чувствовала уже 13 лет", — поделился он. Ранее мы писали, что Бритни Спирс показала свое обручальное кольцо с огромным бриллиантом.