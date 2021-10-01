1 октября пророссийские боевики совершили минометный обстрел Авдеевки. В результате пострадали жилые дома мирного населения.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Обстрел был совершен с применением минометов калибра 120 мм. Центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения зафиксировал последствия обстрела а именно были повреждены несколько домов и прилегающая к ним территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.

На территории временно оккупированного Донбасса местные «власти» препятствуют увольнению тех военнослужащих, чей контракт заканчивается.

На Донбасс последовала очередная партия гуманитарной помощи. Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.