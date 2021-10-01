По официальным данным, содержащимся в автоматизированной системе документооборота суда, сотрудники Заводского районного суда Николаева сфальсифицировали распределение дела на судью Ирину Боброву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НГЗ в Facebook. "19 ноября 2020 в 13 ч 46 мин дело зарегистрировал секретарь суда. В 17 ч 04 мин руководитель аппарата указанного суда Наталья Николаева поставила незаконные отметки о завершении рабочего времени 5 судьям из 6, что имели соответствующую квалификацию для авторозподилу. А в 23 ч 33 мин секретарь провела распределение на одного судью, что остался — Ирину Боброву ", — отмечает Ващенко. Однако, по словам адвоката, в соответствии с табелей учета рабочего времени и расчетных ведомостей, Боброва не работала ненормированного этого дня, а приказ о ее дежурства был оформлен позже, поэтому является поддельным. "Это еще раз подтверждает, что изначально иск о взыскании с НГЗ 9200000000 грн за якобы моральный вред — является спланированной рейдерской атакой, в которую вовлечены не только псевдоактивисты, а и продажные эксперты и коррумпированные судьи. Надеемся, что вскоре действиям всех фигурантов дадут законна, предвзятую и объективную оценку как правоохранительные органы, так и представители судейского корпуса! " — говорится в сообщении. Ранее директор по производству НГЗ Владимир Красноярский заявил, что те, кто атакует НГЗ, просто манипулируют общественным мнением, показывая фотографии десятилетней давности и рассказывая об экологической катастрофе. В то же время НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла решение в пользу "Стоп шлам". Также действия учредителей общественной организации, судей и экспертов, которые были привлечены к делу, расследуют в полиции и ГБР.