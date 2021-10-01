Подростки старше 12 лет во Франции должны будут предъявлять "паспорт здоровья" во время посещения ряда общественных мест. Соответствующее нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Connexion France.

В перечень мест, где подросткам необходимо будет предъявлять "паспорт здоровья", входят: места общественного питания; музеи; спортивные сооружения; транспорты для путешествий на дальние расстояния; культурные мероприятия; тренажерные залы и бассейны.

В паспорте здоровья будет отмечаться: доказательство того, что человек прошел полный курс вакцинации как минимум за семь дней до посещения; подтверждение отрицательного ПЦР-теста, или же теста на выявление антигенов, был сделан в течение 72 часов до посещения; доказательство того, что человек выздоровел от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Отмечается, что около 5 млн подростков подпадает под нововведение в стране. Среди них 64% прошли полный курс вакцинации.