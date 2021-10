Поверхность острова Ла-Пальма расширилась за извержения вулкана. Площадь затвердевшей лавы составляет более 300 гектаров. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

После извержения вулкана, лава вытекла в океан и после столкновения с холодной водой — затвердела. Согласно спутниковым снимкам, на острове образовался нарост в форме латинской буквы "D". Площадь ряды составляет около 300 гектаров. В общем пепел, в результате извержения, покрыл почти 2000 гектаров острова.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Espa & ntilde; ol de Oceanograf & iacute; a (@IEOoceanografia) September 29, 2021

Отмечается, что вулкан Кумбре Велья активен в течение последних двух недель. Он проснулся после полувекового сна и ежедневно выбрасывает в атмосферу почти 17 000 тонн диоксида серы.

Около 6000 жителей острова были эвакуированы.

V & iacute; deo de la erupci & oacute; ny el r & iacute; o de lava a las 10.30 h (hora canaria) / Video of the eruption showing the lava river at 10:30 am (Canarian time) #lapalma pic.twitter.com/USVZbCS11f — INVOLCAN (@involcan) September 30, 2021