176 мигрантов, которые незаконно въехали в Литву через Белоруссию, уже добровольно покинули Литву или были высланы. На прошлой неделе иракские дипломаты помогли 63 мигрантам оформить проездные документы и пройти формальности для репатриации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT. В издание не уточняет, сколько из этих людей воспользовались процедурой добровольного возвращения, которая предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро. "Мы стараемся тесно сотрудничать с Ираком по вопросам репатриации их граждан. Мы понимаем, что люди, которые решили нелегально въехать в ЕС, были введены в заблуждение белорусским режимом, но наша цель — остановить это. Мы делаем все возможное, чтобы маршрут нелегальной миграции через Литву был забыт. Те, кому угрожает реальная опасность, могут обратиться за помощью на законных основаниях ", — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. На рассмотрении сейчас находится 690 заявлений о предоставлении убежища, однако еще никто не получила убежище. Всего было зарегистрировано 2804 заявления о предоставлении убежища. Каждый случай оценивается индивидуально.