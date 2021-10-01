Курс доллара на межбанке в продаже 1 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,6100 — 26,6300 грн / доллар, евро 30,8702 — 30,8909 грн / евро, российский рубль 0,3650-0,3654 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 сентября закрылись в диапазоне доллар 26,5650 — 26,5850 грн / доллар, евро 30,7755 — 30,7987 грн / евро, российский рубль 0,3645 — 0,3648 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.