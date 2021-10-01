В пятницу, 1 октября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, в Новоалександровки и Новозвановка боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Также под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет. Также поблизости Лебединского позиции ООС попали под вражеский обстрел из гранатометов различных систем. В Донецкой области с помощью беспилотника российские наемники сбросили гранатометные выстрелы у Первомайского. В районе Нью-Йорка боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применили беспилотник и осуществили сброс ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения "В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное", — говорится в сообщении. В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь на обстрелы пророссийских войск, чем заставили их прекратить огневую активность.