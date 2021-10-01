Национальный банк Украины не будет препятствовать укреплению курса гривни, поскольку оно помогает сдерживать двусмысленную инфляцию в стране. Центробанка не нужно выкупать валюту в резервы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука агентству Bloomberg. Как отмечает агентство, в этом году гривна укрепилась по отношению к доллару на 6,5%, что делает ее одной из лучших в мире. Она опережает все восточноевропейские валют, большинство из которых потеряли свои позиции. Рост гривны поддерживалось высоким глобальным спросом на товары, Украина экспортирует, ужесточением денежно-кредитной политики, финансовой помощью Европейского Союза и признаками того, что страна добивается прогресса в переговорах с МВФ по вопросу предоставления финансовой помощи. "Мы позволим гривне укрепиться, если это будет зависеть от рыночных сил, — сказал Николайчук. — Мы постараемся сгладить любые чрезмерные колебания, одновременно пополняя наши резервы". С августа банк тратит меньше средств на валютные интервенции. Его дневной лимит сейчас составляет 5 млн долларов по сравнению с 20 млн долларов ранее. Они также менее часто: с начала года оно проводилось 53 раза, по сравнению с 106 за тот же период в 2020 году. "Ситуация с нашими международными резервами в долгосрочной перспективе не выглядит плохой, и нам не нужно покупать столько иностранной валюты, как два, три или пять лет назад", — сказал Николайчук. Как отмечает агентство, укрепление гривни — хорошая новость для иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке украинских облигаций в национальной валюте. Николайчук ожидает, что спрос на внутренние облигации страны будет расти, особенно в связи с тем, что Украина ожидает включения в индекс JPMorgan Chase & Co., который является ориентиром для многих инвесторов в долговые обязательства развивающихся рынков. Центральный банк Украины повысил базовую процентную ставку до 8,5% с 6% в этом году в попытке бороться с инфляцией, которая в июле превысила 10%. Напомнив, Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2021 купил на межбанковском валютном рынке 146600000 долларов и продал 7,0 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 139 600 000 долларов. Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 676 700 000 долларов, продал -197,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 479 700 000 долларов. Отметим, по данным Bloomberg, гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года. Украинская валюта находится на шестом месте.