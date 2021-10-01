Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Управления госохраны, который побил танцора шоу-балета певицы надежды Дорофеевой. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ГБР. "Следователи территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета", — говорится в сообщении. В ГБР добавили, что обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника УГО направлены в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Напомним, 2 августа сотрудника УГО задержали по подозрению в избиении танцора Дорофеевой. Отметим, 4 августа руководство УГО освободило сотрудника, которого подозревают в избиении танцора. Как сообщало РБК-Украина, инцидент произошел 1 августа у дома артиста. Танцор получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму.