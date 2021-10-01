Интернет-холдинг РБК-Украина запускает проект AUTO, посвященный новостям автопрома в Украине и мире. Авторы будут публиковать обзоры новинок автомобильных компаний, советы по выбору автомобиля, тест-драйвы, аналитику, мнения экспертов и важную информацию об изменениях в законодательном регулировании. В разделе будут представлены обзоры новых моделей и культовых машин прошлого, разбор тенденций автомобильной промышленности и советы автомобилистам. Пандемия коронавируса нанесла удар по всем сферам экономики, включая автопром. Сейчас автомобильная индустрия понемногу восстанавливается после кризиса, но продолжает сталкиваться с новыми вызовами. Не остается в стороне от мировых тенденций и украинский авторынок, на котором отражаются и глобальный дефицит полупроводников, и постепенный переход автопрома на электротягу. "С запуском проекта AUTO мы сможем дать нашим читателям — как владельцам автомобилей, так и тем, кто только подумывает о покупке — актуальную и проверенную информацию обо всех новинках и тенденциях автомобильного рынка в Украине и мире", — говорит главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина. Читателей также ждут материалы о нюансах растаможка авто, новые правила и законы, особенности правового регулирования автомобильного транспорта, а также последние новости об инновациях и технологии на автомобильном рынке в Украине и мире. "Сейчас мировой автопром стремительно входит в новую эру — электромобилей. То, что еще пять лет назад казалось лишь гипотетическим вектором развития индустрии, стало реальностью. AUTO также будет следить за новинками и тенденциями рынка, рассказывать о популярных моделях, давать советы по выбору и обслуживания электрокаров ", — говорит руководитель проекта AUTO Вадим Добровольский. На страницах проекта будут также подборки необычных авто, курьезные ситуации, связанные с автомобилями, а также истории становления и развития автомобильных гигантов. Формат материалов — новости, аналитические статьи, тест-драйвы, сравнительные обзоры, собственные рейтинги. Кроме того, для проекта авторские колонки будут вести профильные специалисты: эксперты, юристы, чиновники, участники рынка. Так, в разделе AUTO уже есть публикации об актуальных автоновинки известных брендов, аналитика о том, смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС, свежая аналитика по ценам на бензин, подробный разбор характеристик ожидаемых авто, а также обзор автосалонов. Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о запуске проекта REALTY, посвященного рынку недвижимости в Украине и мире. Цель проекта — способствовать развитию строительного рынка в Украине. Кроме того, летом прошлого года РБК-Украина запустило проект TRAVEL о путешествиях в Украине и за рубежом. Сегодня аудитория проекта насчитывает более 1,5 миллиона уникальных пользователей. РБК-Украина — украинское интернет-холдинг, основанный в 2006 году. Согласно данным Gemius в Украине, стабильно входит в тройку самых посещаемых украинских новостных ресурсов. Также, по данным Института массовой информации, РБК-Украина — одна из наиболее цитируемых информационных агентств в Украине.