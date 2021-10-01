"Слуга народа" начала свое большое заседание фракции с участием представителей правительства и Офиса президента. Завтра, 2 октября, народные депутаты планируют встретиться с силовиками и правоохранителями, а также заслушают президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук. Как пояснила Палийчук, "слуги" хотят с участием представителей силовых министерств и правоохранительных органов подвести итоги работы и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые будут подаваться на рассмотрение парламента. Кроме того, нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего представят свои наработки для дальнейшего обсуждения. Они планируют рассмотреть следующие направления: военная безопасность и международные отношения; энергетическая независимость и зеленая трансформация; человеческий капитал; технологическое развитие и рыночные трансформации; инфраструктура и местное развитие; продовольственный хаб; цифровой хаб; верховенство права. "В обсуждении итогов работы групп примет участие президент Владимир Зеленский. Он также выступит с речью", — отметила Палийчук. На основании итогов фракция СН планирует создать план для команды на ближайшие два с половиной года.