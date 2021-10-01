TikTok-блогера Кристина из Николаева, записанная под ником khristina505, назвала временно оккупирован украинский Крым "русским". Однако, она изменила свое мнение и записала патриотическое видео. Видео она разместила на своей странице в TikTok. Так, к записи она прикрепила пост, где написала, что раскаялась за содеянное. На видео она признала, что полуостров принадлежит Украине. "Вопрос в трансляции были провокационные Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", — написала она. @ khristina505 Вопрос в трансляции были провокационные! Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям которые защищают нашу Украину от российской агрессии ## Украина оригинальный звук — Украинский спильнотаЩо было ранишеРанише на видео девушка возмущалась, что ее знакомым для поездки на крымский полуостров нужны были документы, подтверждающие наличие там родственников. Также она неоднократно назвала Крым "Россией". Также в сети у нее спросили, на что она ответила: "Чей Крым? Русский Крым, чей, чей. По документам. Вот и все, пишите, что хотите". Напомним, скандального педагога Бильченко уволили с НПУ им. Драгоманова. Ранее языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.