Киевлянка Виктория щелк заявляет, что победила на конкурсе красоты "Мисс Мира Plus Size-2021", который состоялся в Дубае, но на родине ей не поверили и разразился скандал. Об этом сообщает ТСН. Девушку уличили во лжи Викторию разоблачают во лжи и неправдивой информации, а она уже вовсю в соцсети хвастается своим титулом. "Мисс Мира plus size -2019" Мила Кузнецова отметила, что Виктория не проходила национального отбора, а также победила в одной из номинаций в совершенно ином конкурсе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Виктория щелк (фото: instagram.com/victoriamodelxl) "Она приезжает и заявляет, я -" Мисс Мира plus-size ". В первую очередь смотрю на ленту, а там написано" миссис ". Миссис — это не мес. Я ничего не хочу сказать, но" Мисс Мира plus size "пока был один конкурс ", — сообщила Кузнецова. Это не первый скандал с девушкой Генеральная директор конкурса "Мисс и миссис plus-size. Украина" Татьяна Котелкина сообщила Украинская, что это уже не первая скандальная история Виктории щелк. В 2018 году киевлянка сама была организатором конкурса красоты для девушек plus-size в Украине и там продавала призовые места. После скандала щелк лишили лицензии и все права на конкурс передали Татьяне Котелкиний. Татьяна уверена, что победу на конкурсе в Дубае Виктория купила за деньги. "Потому что предлагали сумму, за которую можно поехать и купить эту корону. Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест, то это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое — от шести тысяч евро", — сообщила Котелкина. Организатор другого конкурса красоты Ирина Зайцева, отправляла щелк и еще одну украинку в ОАЭ подтверждает, что Виктория заняла место на конкурсе и ничего не платила. Но название у него другая "Мисс и миссис Global International World Pageant". Сама Виктория щелк уверяет, что в названии титула не ошиблась.

Публикация от Виктория щелк Model (@victoriamodelxl)