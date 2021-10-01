В Харькове в заведении, где продают чебуреки, продавец и совладелец заведения назвал украиноязычных граждан "рагулями". Об инциденте в харьковском общепите рассказал активист Сергей Стерненко. Так, человек по имени Владислав пришел в заведение "7ЧБРК" и хотел сделать заказ, а продавец и один из совладельцев заведения отказался общаться с ним на украинском и назвал украиноязычных граждан "рагулями". "Почему я должен говорить именно украинский, а не китайской. Для меня это — насилие и для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят. Я живу в Украине, к сожалению", — сказал чебуречник. Через некоторое время еще один совладелец заведения подошел и извинился за своего партнера перед покупателем. Как известно, с 16 января действовать начал "Закон о языке". Он гарантирует каждому обслуживания на государственном языке. Клиенты могут говорить на любом языке. Если посетитель обращается к персоналу на русском, английском или другом языке, тогда можно переходить на нее. Отказать клиенту, если он говорит на украинском языке, нельзя. Ранее мы сообщали, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке. Также мы писали о том, что перед этим языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.