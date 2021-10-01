На заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце приехал премьер-министр Денис Шмыгаль. А завтра на заседание должно посетить президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук. "Здесь присутствуют депутаты, представители правительства, Офиса президента. Также в заседании примет и сам президент. Его визит мы ожидаем завтра", — сказала она. Палийчук отметила, что на заседании сегодня планируется выступление главы Кабмина. Ожидается, что Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина. Кроме того, сегодня нардепы планируют оценить работу действующего правительства и деятельности каждого из министров.