Украинский актер Тарас Цимбалюк, звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Крепостная" и "Кофе с кардамоном", экс-участник "Танцев со звездами" любит эпатировать публику. Например, сняться в платье-мини розового цвета с тиарой на голове. Новый эксперимент актера еще больше удивил сетевую публику. На фото в Instagram предстал полностью обнаженной! Окровавленный полностью голый Тарас держит в руках бензопилу. Он позирует на камеру с обезумевшим выражением лица, полностью вжившись в отведенную для жутковатого фотосета роль. "Замечательных выходных", — с иронией подписал кадр актер.

Тарас Цимбалюк удивил смелым фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk) Комментаторы оценили устрашающий образ и юмор актера и решили поделиться впечатлениями от увиденного во постом. "Заявка на роль!» — отличилась под фото коллеги Ольга Сумская. "Дай Бог", — ответил ей Тарас. Новый Терминатор Перезапуск фильма "Сияние" и в роли Джека Торренса — Тарас Цимбалюк? Я был бы рад увидеть этот фильм Сексуально грубое фото Сегодня на ужин бифштекс с кровью? Хороший ужас Соединили два жанра: эротика и ужасы. В итоге получился-эротический фильм ужасов он, что не образ, то шок К слову, на странице визажиста, который поработал над образом Цимбалюка, и по совместительству его жены Тины можно увидеть еще один "демонический" образ Тараса. Так, со снимка смотрит настоящий вампир с бледным лицом и разноцветными глазами.

Тарас стал "вампиром" (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk) К слову, Тина и Тарас расписались в июле текущего года. Ранее смелая пара успела устроить обнаженный фотосет и позировала вместе посреди поля