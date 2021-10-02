Оккупационные войска в Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим "тишины". Осколочное ранение получил украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС). "С начала сегодняшнего дня российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружение", — отмечается в сообщении. У Новозвановка украинские позиции подверглись минометно-артиллерийского обстрела. Здесь враг применял минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерию, а также ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Марьинки противник обстрелял украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно, типа Орлан-10 с прекращением линии разграничения. В результате вражеских обстрелов осколочное ранение получил один военный. Ему оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в леченого заведения. Состояние военнослужащего — средней тяжести. В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь по вооружениям, разрешенных минскими соглашениями.