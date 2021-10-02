Даша Астафьева давно завоевала и закрепила за собой звание секс-символа украинского шоу-бизнеса. Ее сравнивают с красивыми современницами Моникой Беллуччи, Дитой фон Тиз и даже называют украинским Мэрилин Монро. При этом звезда привлекает поклонников не только женственностью, чувственностью и эстетикой, но и эрудицией и интеллектом. Звезда опубликовала в Instagram новый пикантный фотосет и поделилась своими мыслями на извечную тему. Даша позирует в длинной черной юбке с высокой талией, расшитой пайетками. Она прикрыла обнаженные пышные груди руками и работает на камеру. Макияж звезды выполнен в естественной теплой бежево-коричневой гамме. Из украшений — небольшие золотые серьги-кольца в ушах. "Для ревности всегда или рано или поздно. Ты значит, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом. Значит, я всех вас зря ревновала", — оставила артистка подпись под эротическими кадрами.

Даша Астафьева соблазнила эротической фотосессией (фото: instagram.com/da_astafieva) Поклонники завалили звезду цунами комплиментов, а также в очередной раз отметили ее сходство с мировой звездой Моникой Беллуччи. Была парочка и критических комментариев. Даже на них певица отвечала доброжелательно. "Верно вы красивая женщина, но я не понимаю, что вам, звездами не хватает? Такие фотографии, явно чего-то не хватает", — написал один из фолловеров. "Шоколадку хочу", — с юмором отреагировала Астафьева. Шикарно как всегда крутая модель, певица и просто девушка Идеальная Сексапильная Какая ты сексе Королева Красивая женщина Вы красавица Похожа на Монику Беллуччи Какая же Вы непревзойденная Напомним, что ранее экс-продюсер Астафьевой Юрий Никитин рассказал, какую заоблачную сумму ему предлагали прежней подопечную.