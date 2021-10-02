Сервис Crezu, где можно оформить кредит с плохой КИ, поделился с заемщиками, имеющими проблемную кредитную историю, советами о том, как ее легально улучшить.

Кредитная история является ключевым фактором при оценке платежеспособности клиента, — утверждает Crezu. Если заемщик допускал много просрочек в прошлом, а сейчас есть займ в одном банке или нескольких МФО, высок риск отказа. Скорее всего, банк или микрофинансовое учреждение отклонит заявку. Однако не стоит относить себя сразу к рангу «безнадежных» заемщиков. Есть несколько способов, которые помогут исправить досье.

Взять несколько небольших займов

При чрезмерно запущенной кредитной истории допускается оформление займа на небольшую сумму в микрофинансовой организации. Обязательное условие – успешно закрыть займ. Затем можно повторить процедуру.

Совет! Стоит брать ровно ту сумму, которую сможете вернуть вместе с процентами.

Несколько успешных погашений улучшать скоринговый балл и позволят рассчитывать на более выгодный кредит в банке или МФО.

Исправить технические ошибки

Иногда кредитная история портится не по вине заемщика, а из-за технического сбоя или человеческого фактора. Так, менеджер банка может попросту забыть выслать в бюро кредитных историй обновленную информацию о закрытии долга. Формально на заемщике останется висеть задолженность, которая может служить поводом для отказа в кредите.

Случается, что кассиры нажимают не те кнопки, путают с однофамильцами, либо заемщик при оплате столкнулся с поломкой терминала. В таком случае рекомендуется проверить кредитную историю. Если в ней найдены ошибки, необходимо обратиться в банк или МФО и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение обязано обновить информацию и отправить свежие данные в БКИ. Если банк откажет, то можно смело подавать заявление в бюро кредитных историй. Согласно закону, заемщик на это имеет полное право.

Сообщить о мошенничестве

Если аферисты украли персональные сведения и обманным путем оформили кредит на ваше имя, необходимо срочно обратиться в банк и сообщить о происшествии.

Также стоит проверить кредитную историю, чтобы узнать, в каких микрофинансовых организациях были оформлены кредиты. Как только служба безопасности банка проведет внутреннее расследование, в БКИ отправят свежие данные. Если эти меры окажутся недейственными, можно обращаться с заявлением в полицию.