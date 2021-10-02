Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в эфире телеканала "Дом". По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине. "Саакашвили — наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждый гражданин Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", — сказал Кулеба. Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Добавим, что вчера в МИД был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по инциденту.