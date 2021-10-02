Беременным украинкам не просто можно, а нужно на любом сроке вакцинироваться от коронавируса. Такое заявление сделала врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". "Беременным не просто можно, а нужно немедленно, срочно на любом сроке беременности сделать прививки вакциной Pfizer. Детям с 12 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, срочно нужно получить вакцину Pfizer. Людям, которые старше 65 лет, неважно какие у них сопутствующие заболевания-астма, онкология, кардиология — нужно пойти и получить какую — либо из имеющихся вакцин ", — сказала эксперт. Также специалист напомнила, что от коронавируса можно делать прививки людям с аллергией. Не должны быть вакцинировать только тех, у кого был анафилактический шок от первой дозы. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине. Также сам Савик Шустер раскрыл психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины. Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку самом деле. Еще эксперты выяснили, с которой эмоцией в Украине живут сегодня 16-18-летние украинцы. Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.