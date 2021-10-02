В Украине мошенники получили доступ к чужому аккаунту банковского приложения ПриватБанка и увеличили кредитный лимит с нуля до 15 тыс. Грн и сняли его. Впоследствии в магазине бытовой техники они потратили еще 15 тыс. Кредитных гривен, купив товар в рассрочку. Об этом муж пострадавшей женщины рассказал на специализированном форуме "Минфин". Как мошенники обманули женщину Так, мошенники "сбросили" финансовый номер и вместо настоящего установили свой контакт. Они получили доступ и к кредитного лимита, и к возможности получать другие долги в микрофинансовых организациях, оформлять рассрочки. "По карте был поднят кредитный лимит с" 0 "до 15000 грн и практически полностью в этот же день, поздно ночью, снятый наличными тремя частями. Попробовали зайти в Приват24 через мобильную версию. В ответ получили очередной подарок, такого финансового номера в банке не существует ", — пишет человек. По его словам, карта хранилась в недоступном месте и никому ее номер не передавали. Поэтому человек надеется, что служба безопасности банка проведет свою работу вместе с сотрудниками полиции и накажет виновных. Как не стать жертвой "карточных" мошенников Для того, чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила: Никогда не сообщайте ПИН-код третьим лицам (знакомым, сотрудникам банка, кассирам и лицам, которые пытаются помочь при использовании платежной карты). Сохраните карту и ПИН-код; Кроме ПИН-кода никогда не сообщайте третьим лицам CVV2-код, расположенный в поле подписи на обратной стороне вашей карты (три цифры после окончания ее номера) Подпишитесь на SMS-банкинг с получением сообщений обо всех операциях по карте. Установите лимит на платежи в торговой сети и Интернете (для ограничения размера возможных убытков). Ни при каких обстоятельствах не передавайте платежную карточку другим лицам (даже родственникам). Не разглашайте и не сообщайте персональные данные или информацию о платежной карте по требованию любых посторонних лиц. Ранее мы сообщали, что доверчивая украинка перечислила "иностранцу из интернета" кучу денег. Также мы писали, что циничные мошенники выманили у пенсионера полмиллиона гривен.