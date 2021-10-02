Генпрокуратура назвала количество версий, которые рассматриваются в деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители пока нет таких более 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генпрокурора Украины Ирину Венедиктову во время выездного заседания фракции "Слуга народа". "Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не исключаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не исключаем", — рассказала Венедиктова. Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал. По мнению главы МВД Дениса монастырского, целью нападения было убийство Шефира.