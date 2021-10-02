Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за так называемую "плодотворное сотрудничество". В частности, в деле задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik-Georgia. "Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардави (экс-глава военной полиции Минобороны Грузии — ред.), А сейчас уже и дело Саакашвили . Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество ", — заявил Гарибашвили. В то же время Офис президента Украины расценивает задержание Михаила Саакашвили как месть в отношении него. Вчера в МИД приглашены руководителя посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по инциденту. Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Добавим, экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета. Сам же Саакашвили объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.