Юрий Вернидуб, который с молдавским "Шерифом" одержал две победы в первых играх группового турнира Лиги чемпионов, стал объектом насмешек со стороны российских СМИ. Журналисты издания "Спорт-Экспресс" спросили украинском, когда он вернет дуб? Вернидуб не замедлил с ответом, и поставил место интервьюеров. "Почитайте украинскую сказку" Котигорошко ". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и др. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией, у меня казацкий род! Дуб стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим ", — сказал наставник" Шерифа ". Интересно, что журналисты опозорились при публикации данного интервью. Сначала они назвали сказку "Котигорошко" "Кот и горошек", а затем исправили на "Катигорошок".

Фото Отметим, что Молдавский "Шериф" под руководством Юрия Вернидуба обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2: 0 и мадридский "Реал" 2: 1. Благодаря этому команда Украинская является лидером группы D.

Скриншот с UEFA Напомним, сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР", опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ. Мы также писали о том, что российская армия опозорилась с "суперсовременным" вертолетом.